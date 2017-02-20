123 مليار ريال حجم الأموال الأجنبية المودعة في المصارف السعودية

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جدة ــ البلاد

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجع قيمة الودائع بالعملة الأجنبية المودعة في المصارف العاملة بالمملكة نهاية العام الماضي 24% بنحو 123 مليار ريال، بما يعادل نحو 38 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية العام 2015 والبالغة نحو 161 مليار ريال.

ووفقاً البيانات يعود السبب إلى تراجع العملات الأجنبية المودعة في “الهيئات الحكومية”، اذ تراجعت ودائعها من العملة الاجنبية في المصارف بنسبة 62%، بما يعادل نحو 50 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2016 نحو 30.1 مليار ريال، مقارنة بـ 80.1 مليار ريال بنهاية عام 2015.

اما ودائع الشركات والأفراد من العملات الاجنبية المودعة في المصارف، فقد قلصت جزءا من التراجع الحاصل في ودائع الهيئات الحكومية من العملة الأجنبية، حيث ارتفعت قيمة ودائع الشركات والافراد من العملات الأجنبية بنسبة 11% بما يعادل نحو 12 مليار ريال.

وارتفعت قيمة ودائع الشركات والافراد من العملات الاجنبية بنهاية عام 2016 إلى 92.9 مليار ريال مقارنة بـ 80.9 مليار ريال بنهاية عام 2015.

ويعزى سبب التراجع في ودائع العملات الاجنبية للهيئات الحكومية، الى انخفاض اسعار الفائدة على بعض العملات الاجنبية بين المصارف خلال عام 2016، بالإضافة الى السندات الحكومية التي طرحتها الدولة محليا خلال العام نفس العام، حيث ان عائد الاخيرة يعتبر اعلى من العائد على الاستثمار في بعض العملات الاجنبية، فضلا عن حاجة تلك الهيئات لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف.