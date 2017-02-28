فايروس جديد يستهدف أجهزة ( الماك )

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جدة ـــ ‏رغد عمر

كشف مختص فى امن المعلومات عن فايروس جديد يضرب أجهزة “الماك” يحمل اسم ” OSX/Filecoder.E، محذراً في الوقت ذاته من تحميل البرامج المرتبطة بأجهزة الماك.

وقال المتخصص في أمن المعلومات المهندس ياسر الرحيلي لــ”البلاد” أن الفايروس يعتبر من فيروسات الفدية وهدفه تشفير الملفات في أجهزة ” الماك” ومن ثم طلب الفدية.

ولفت الرحيلي ألي أن الفايرس مبرمج بطريقة خاطئة، اذ لا يحتفظ بمفتاح التشفير ولا يرسله الى خادم خارجي، الامر يصعب معه استعادة الملفات حتى لو دفعت الضحية الفدية المطلوبة لعدم وجود مفتاح التشفير.

‏واشار الرحيلي أن البرنامج المقرصن هو في الأصل برنامج مدفوع لكنه معدل ليكون مجاني وعادة ما تكون تكل البرامج موجودة في شبكات مشاركة الملفات مثل ( Torrent ) أو شبكات “التور” وهي شبكات الانترنت الخفي “Tor Networks”

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وعن كيفية التعرف على البرنامج المقرصن قبل عملية التحميل، قال الرحيلي” أن البرامج المقرصنة غير متواجدة في المواقع الرسمية ومواقع شركات البرامج نفسها، والفرق الأساسي بينها أنه يسوق لها على أنها نفس البرامج المدفوعة لكنها مجانية.