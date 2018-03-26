1239 وظيفة حكومية و10389 انضموا للعمل الحر

الرياض – البلاد

بدأت وزارة الخدمة المدنية أمس استقبال طلبات الخريجين الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”، عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها. وكانت الوزارة قد دعت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء؛ سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

من جهة ثانية، كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تسجيل 10389 سعودياً وسعودية في بوابة “العمل الحر”، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي، وذلك عبر بوابة البرنامج ، مشيراً إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ 4992 ممارساً وممارسة للعمل الحر، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “دعم العمل الحر” المقدم من “هدف” ، 433 من ممارسي العمل الحر من الذين استوفوا ضوابط الدعم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق خالد أباالخيل: إن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، وذلك من خلال مساهمة “هدف” بدفع مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى، و 360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية.