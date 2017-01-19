13 اتفاقية لإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم

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الرياض – البلاد

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” أمس 13 اتفاقية لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مع العديد من الجهات.

وأشار أمين عام الهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي إنفاذاً للأمر السامي، القاضي بدراسة إعادة تأهيل الخريجات للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة،

منوها بدعم الهيئة لهذه البرامج، لما لها من دور في تهيئة الخريجات للعمل الصحي، حيث ستعمل على رفع كفاءتهن بشكلٍ ينعكس على المهام التي سيؤدينها في في المنشآت الصحية.

كما أوضح رئيس الفريق الاستشاري في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر أن منهجية العمل في الفريق الاستشاري تركزت على قياس احتياجات سوق العمل ومهارات وقدرات خريجات كليات العلوم ومناسبتها لأداء هذه المهمة ومواءمة الخريجات من حيث التأهيل الدراسي لإنجاز الدورات التدريبية،

وتحديد المسميات الوظيفية لتتناسب مع مؤهلات الخريجات، ومن ثم بناء البرامج وتنفيذ الخطط التدريبية. بدوره استعرض نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور سليمان بن عمران العمران منهجية الهيئة التي اتخذتها لتنفيذ المشروع.