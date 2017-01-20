13 اتفاقية لتأهيل خريجات العلوم للعمل بالقطاع الصحي

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الرياض – البلاد

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف”، 13 اتفاقية لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مع العديد من الجهات. وأشار أمين عام الهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي إنفاذاً للأمر السامي، القاضي بدراسة إعادة تأهيل الخريجات للعمل في بعض المجالات الصحية، أو الصحية المساعدة، منوها بدعم الهيئة لهذه البرامج، لما لها من دور في تهيئة الخريجات للعمل الصحي، حيث ستعمل على رفع كفاءتهن بشكلٍ ينعكس على المهام التي سيؤدينها في المنشآت الصحية.

كما أوضح رئيس الفريق الاستشاري في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر من جهته ، أن منهجية العمل في الفريق الاستشاري تركزت على قياس احتياجات سوق العمل، ومهارات وقدرات خريجات كليات العلوم ومناسبتها لأداء هذه المهمة ومواءمة الخريجات من حيث التأهيل الدراسي لإنجاز الدورات التدريبية، وتحديد المسميات الوظيفية لتتناسب مع مؤهلات الخريجات، ومن ثم بناء البرامج وتنفيذ الخطط التدريبية.

بدوره استعرض نائب الأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور سليمان بن عمران العمران منهجية الهيئة التي اتخذتها لتنفيذ هذا المشروع، معرباً عن شكره وتقديره لمن ساهم وعمل في ذلك.

ونوه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي بهذا البرنامج ودوره في إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى مميزات هذا المشروع ، بما يسهم في إيجاد فرص وظيفية وتوليدها؛ لذا راعى البرنامج أن تكون الجهة الموظفة شريكة في الاختيار وفي وضع خطة البرنامج التدريبي، وشريكة أيضا في وضع فرص التعلم والتدريب على رأس العمل بعد انتهاء البرنامج.

وأبان مدير (هدف) أن المرحلة الأولى من مشروع البرنامج ستبدأ في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، على أن تستطيع 2880 خريجة من كليات العلوم في التخصصات العلمية المشمولة بالأمر السامي الكريم في هذه المناطق من الاستفادة من البرنامج، بالتعاون مع المراكز الطبية المتخصصة شركائنا في التأهيل والتدريب، والذين تم تحديدهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والفريق الاستشاري من معهد الملك عبدالله للبحوث، والذي كان يعمل على هذا البرنامج منذ أن كان فكرة حتى ما وصلنا له اليوم، وسيستمر أيضاً في متابعة مخرجات البرنامج وتنفيذه.