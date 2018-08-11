13 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة إلى عدن

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, 13 شاحنة إغاثية متجهة إلى عدن تحمل على متنها 208 أطنان و217 كيلو غرام من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن، مقدمة لجميع المحافظات اليمنية

وهذه هي الدفعة الأولى من المشروع وسيتبعها خمس دفعات أخرى شهريا

فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضا بقيمة إجمالية 21 مليون ريال سعودي ما يعادل 5 ملايين و 600 ألف دولار أمريكي

وهي ضمن سلسلة المشروعات المتنوعة التي يقدمها المركز لليمن

والبالغة حتى الآن 274 مشروعا نفذت في جميع محافظات اليمن.

وتأتي هذه القافلة, امتدادا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء في اليمن وتخفيف المعاناة عنهم.