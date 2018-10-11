13 فائزا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

المدينة المنورة -البلاد

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 40 بالمدينة المنورة، وهم ثلاثة عشر متسابقاً، يمثلون الثلاثة الأوائل من الفروع الأربعة.

وفي الفرع الأول حقق المتسابق إبراهيم بن عبدالله بن عبدالكريم السعوي من السعودية على المركز الأول ، وحاز علي مبلغ الجائزة 250.000 ريال، وجاء في المركز الثاني مالك عدنان صبحي عثمان من الأردن،

وحاز علي مبلغ الجائزة 200.000 ريال، أما المركز الثالث فكان من مصيب عامر يونس غورو من نيجيريا، وحصل علي مبلغ الجائزة 150.000 ريال.

وفي الفرع الثاني جاء في المركز الأول هيثم صفر أحمد من كينيا، وحاز على مبلغ الجائزة 120.000 ريال، فيما حصل على المركز الثاني عبيدة معن عبدالسلام فريحات من الأردن، وحصل على مبلغ الجائزة 100.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث عبدالغني أمين من نيجيريا، وحارز علي مبلغ الجائزة 40.000 ريال، كما فاز بالمركز الثالث مكرر عبدالقادر معمر مفتاح كندي من ليبيا، وحصل علي مبلغ الجائزة 40.000 ريال.

وفي الفرع الثالث فاز بالمركز الأول محمد شهيد أحمد إسماعيل من الفلبين وحاز علي مبلغ الجائزة 60.000 ريال، وجاء في المركز الثاني الصادق علي مفتاح خالد من ليبيا، وحصد مبلغ الجائزة 50.000 ريال، وفاز بالمركز الثالث يحيى بلال يوسف عبدالله يعقوب من البحرين، وحصل على مبلغ الجائزة 45.000 ريال.

وفي الفرع الرابع جاء في المركز الأول أمين سمير حمدي هرابوفتش من صربيا، وحاز علي مبلغ الجائزة 40.000 ريال، وفاز بالمركز الثاني: عمر فاروق بكرفوتش من البوسنة والهرسك، وحصل علي مبلغ الجائزة 30.000 ريال، وجاء في المركز الثالث أحمد حليم بن محمد أزور من سريلانكا، وحصد مبلغ الجائزة 20.000 ريال.