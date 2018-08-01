13 مشروعًا للنقل الكهربائي بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج

تفقد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة اليوم، عدداً من المشروعات الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، التي من بينها 13 مشروعاً للنقل الكهربائي ومشروعات مختلفة للتوزيع، لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية وتوفير سبُل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وقاطني وقاصدي هذه البقاع المباركة من المواطنين والمقيمين والزوار خلال موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء”، خلال جولته التفقدية التي اطلع فيها على استعدادات الشركة وخطط مواجهة الأحمال الكهربائية المتوقعة في ظل تزامن موسم حج هذا العام مع فصل الصيف، أن المشروعات الكهربائية الجديدة التي تم تنفيذها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنةِ الحج العُليا – حفظهم الله – وكذلك التوجيهات السديدة والدائمة على مدار العام، والدعم اللامحدود، الذي تحظى به الشركة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة .

وأوضح المهندس الشيحة, أن هذه المشروعات الكهربائية المتنوعة بالمشاعر المقدسة تم التخطيط لها فور انتهاء موسم حج عام 1438هـ الماضي، وتم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية من قبل كفاءات وخبرات سعودية وكوادر مميزة بالشركة، وذلك ضمن استراتيجيتها لمراجعة موثوقية الخدمة الكهربائية بجميع المواقع بالمشاعر المقدسة، مُشيراً إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية تبلغ 21751 ميجاوات، وأن فائض التوليد بها يصل إلى 4839 ميجاوات بنسبة 22.2 في المائة.

كما تفقد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” خلال جولته الميدانية, مكاتب الشركة في منى وعرفات ومزدلفة، وأطلع على ما تم إنجازه من طلبات إيصال الخدمة الكهربائية في المشاعر المقدسة للمشتركين من دوائر حكومية ومؤسسات حجاج الداخل والطوافة، كما ناقش مع المسؤولين بالشركة تفاصيل الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ, حيث شملت المشروعات الكهربائية التي تم الاطلاع عليها 13 مشروعاً في مجال شبكات نقل الطاقة الكهربائية بقدرة 1402 م.ف.أ, تم تنفيذها من قبل الشركة، إضافة إلى مشروعات تعزيز مغذيات الجهد المتوسط وخدمات الجهد المنخفض بأطوال تصل إلى نحو 398 كيلو متر دائري، وإنشاء 180 محطة توزيع.

ويتم تغذية المسجد الحرام من خمس محطات تحويل رئيسية جهد 110/13.8 ك.ف، خاصة وأن شهر رمضان الماضي شهد تسجيل أقصى حمل ذروي للمسجد الحرام في تاريخه 118 م.ف.أ، فيما سجل المسجد النبوي أيضاً أقصى حمل ذروي في تاريخه 42.14 م.ف.أ خلال نفس الشهر، ويتم تغذيته من قبل محطتي تحويل رئيسية جهد 110/13.8 ك.ف.، كما يتم تغذية قطار المشاعر المقدسة من خلال محطتي تحويل أحدهما في منى والأخرى في عرفات.

كما تم إجراء عمليات صيانة للشبكة الكهربائية في العديد من المواقع بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية، حيث تم إجراء صيانة لـ 1417 محطة توزيع، و3654 كبينة توزيع، و 7282 عدادا، و270 مولد احتياطي، وفيما يتعلق بمعالجة الأعطال خلال موسم الحج، يتم استخدام نظام التحكم الآلي (DAS) بشبكات التوزيع بمشعر منى لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة الكهربائية ولزيادة الموثوقية، بالإضافة إلى توفير أنظمة لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية وتوفير أدوات متطورة عن طريق تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS).