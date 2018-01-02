13.8 مليون عدد العاملين فى المملكة.. انخفاض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين لـ 5.8%

جدة ــ البلاد

كشفت نشرة العمل للربع الثالث من العام 2017 والصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي لـ 5.8% واستقرار البطالة بين السعوديين عند 12.8%.

ويعد معدل البطالة في السعودية من بين المعدلات المتوسطة على مستوى مجموعة الـ 20، حيث تأتي المملكة في المركز الثاني عشر بين أكبر اقتصاديات العالم.

ووفقاً للتقرير فأن معدل البطالة بين الإناث سجل 21.1% خلال الربع الثالث من العام 2017 انخفاضا من 22.9% في الربع السابق، وهذا الانخفاض يعد مؤشر ايجابي للاصلاحات التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تمكين ودعم عمل المرأة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) اصدرت عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والتي توفر بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني) .

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2017 م استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند ( 12.8 % ) بواقع (7.4%) للذكور و ( 32.7%) للإناث و انخفاض معدل البطالة الإجمالي ( 15 سنة فأكثر ) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع (5.8%) بواقع (3.2% )للذكور و (21.1% ) للإناث

كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة (13,758,064) فرداً ، كما بلغ اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً, يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثلن الإناث منهم (1,040,727) ، وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31,3%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%).

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,8%)، موزعة بين الذكور (78,4%)، والاناث (19,9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,7%).

واشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509,180تأشيرة. (22,3%) للقطاع الحكومي و (37,8%) للقطاع المنزلي و (39,9%) للقطاع الخاص،

وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الاجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين ، فـ ” المتعطلون ” وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الاسناد الزمني ( فترة المسح ) : بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الاسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة, حيث انهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الاسناد ، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره (خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة.

أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديين ( ذكورًا وإناثًا ) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم .

علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الادارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دولياً والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم متعطلين عن العمل ، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعتبر متعطل ، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعلمون في القطاع الخاص على سبيل المثال.