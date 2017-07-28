130 ألف منشأة تعمل في قطاع السياحة بالمملكة

جدة ــ البلاد

اظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخاصة بالمسح السنوي لقطاع السياحة لعام 2016، أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ 129.8 الف منشأة.

فيما بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 569.6 ألف شخص منهم 142.8 الف سعودي يمثلون 25 % من اجمالي العاملين، بينما بلغ عدد العاملين الأجانب نحو 426.9 ألف مقيم.

وتصدر قطاع أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة جميع القطاعات من حيث عدد المنشآت حيث بلغ عددها نحو 61.5 ألف منشأة ما يعادل 47 % من إجمالي المنشآت.

وبلغت قيمة إيرادات المنشآت العاملة في القطاع نحو 127.6 مليار ريال مقابل مصروفات تشغيلية بلغت نحو 82 مليار ريال تمثلت في 21.9 مليار ريال تعويضات المشتغلين و60.1 مليار ريال نفقات تشغيلية.