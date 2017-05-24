1306 متقدمين لوظائف بالعدل

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الرياض- البلاد

أعلنت وزارة العدل عن أسماء (1306) مرشحين على موقعها على شبكة الانترنت، ممن تقدموا على وظائفها ( كاتب ضبط ، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، مأمور تنفيذ، محاسب ومقدر أملاك مساعد، فني دعم مساعد) بالمرتبة السادسة، الذين جرى ترشحيهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي عقدت في عدد من مناطق المملكة المختلفة لــ(4472) متقدما.

وشددت وزارة العدل على المرشحين كافة إلى الدخول على موقع الوزارة على الانترنت، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها لوظائفها، كما تهيب بالمرشحين إلى استكمال متطلبات التعيين خلال فترة اسبوع من تاريخ الإعلان.