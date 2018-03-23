1389 وظيفة للجنسين على سلم الرواتب

الرياض – البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء؛ سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وقالت: إن إجمالي عدد الوظائف التي طلبتها الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها عبر نظام جدارة ، إلى تاريخ 2-7-1439هـ. بلغت 1389 وظيفة للرجال والنساء، والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية ، موضحة أن مواعيد تقديم الطلبات ستبدأ في 8/ 7/ 1439 هـ.

أما الفئات المستهدفة، فتتضمن خريجي وخريجات المعاهد التخصصية ، وخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية ، والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية ، وخريجي وخريجات درجتي الماجستيروالدكتوراه. وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية. كما يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.