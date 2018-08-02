14 ألف موظف و400 آلية لخدمة ضيوف الرحمن

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم حج 1439هـ.

وتهدف الخطة هذا العام إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها ، والتي تأتي في مقدمتها تشغيل قطار المشاعر المقدسة ومنشآة الجمرات، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي بأنه تم إعداد هذه الخطة ، بإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة، صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن بندر، وستكون متوافقة مع المشاريع الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة بالاضافة للمشاريع المنفذة في السابق، حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيل تلك المشاريع بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام”.

وأبان “كعكي” ان هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية، حيث يحرص سعادة الامين العام للهيئة المشرف العام على خطة اعمال الحج الدكتور/ هشام بن عبدالرحمن الفالح في تظافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتتوحد في اطار تنسيق مشترك يكفل بإذن الله في إنجاح اعمال الحج.

وأشار “كعكي” أن الهيئة جندت كافة كوادرها الادارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 الف موظف بالاضافة الى اكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.

وتتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الاشراف على اعمال المشاريع الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والتي تأتي في مقدمتها الاشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة والذي من المتوقع ان ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الى مشعر عرفات ومن ثم العودة الى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات اكثر من 350 الف حاج، بينما سيكون اجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج. أما منشآة الجمرات فتتركز خطة تشغيلها على إستعددات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء ايام الرمي، بالاضافة الى صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطه بها والموصله الى منشآة الجمرات وكذلك المشاريع المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها، وأشتملت الخطة أيضا على اكمال جاهزية دورات المياة في المشاعر المقدسة حيث ستكون 36 الف دورة مياة جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال ايام الحج. وتشرف الهيئة ايضاً من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه وتتولى ادارة السقيا الاشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام حيث تقدر انتاجها بأكثر من 700 م مكعب في الساعة.