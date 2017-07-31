14 مليار ريال إجمالي طلبات «التنفيذ»

الرياض ــ واس

كشف التقرير البياني لأعمال المحاكم وكتابات العدل عن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، خلال شهر شوال الماضي.

ويتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة تعكس حجم العمل الإجمالي في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة اليها والأحكام الصادرة منها.

ويتضمن عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة.

وبلغ اجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلبا، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكما.

اما عقود النكاح خلال شهر شوال فبلغت 12751 عقد نكاح، وصكوك الطلاق 3647 صك طلاق.

واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالًا. وبلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية.

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