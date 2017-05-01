145 مشروعا بمعرض تطوير المدارس

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الرياض- البلاد

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المعرض الثاني لمدارس وحدة تطوير الرياض تحت رعاية من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبد الله القويحص .

وضم المعرض جميع مدارس تطوير (بنين) حيث قامت المدارس بعرض أبرز برامجها ومشاريعها التطويرية التعليمية المنفذة لهذا العام الدراسي ١٤٣٧ – ١٤٣٨وشملت 65 فعالية تعليمية ونحو 145 مشروعاً تطويرياً وحوالي 245 دورة تدريبية و نحو 215 ورشة عمل وحوالي 451 نشاطاً مصاحباً لـ 8215 طالباً و1425 معلماً بـ 31 مدرسة وبما يعادل 2154 ساعة عمل

واختتم الحفل بتكريم اللجان العاملة والجهات المشاركة والمدارس الفائزة حيث فاز بالمركز الأول للمرحلة الإبتدائية مدرسة عبد الله بن أنيس وفي المركز الثاني مدرسة مجمع سليمان العليان وفي المركز الثالث مدرسة مجمع الملك عبد الله .

أما في المرحلة المتوسطة فقد كانت المنافسة أقوى حيث كان المركز الأول مناصفة بين مدرسة الإمام النيسابوري ومدرسة إبراهيم النخعي ، وفي المركز الثالث مدرسة الإمام فيصل بن تركي. وفي المرحلة الثانوية فقد فاز في المركز الأول مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز والمركز الثاني مدرسة الإمام الألوسي وكان المركز الثالث مناصفة بين مدرسة الفاروق ومدرسة المعتمد بن عباد.