15 ألف بلاغ إسعافي بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، قد باشرت ما مجموعه 15701 بلاغاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

كان نصيب البلاغات للحالات المرضية، مثل الأمراض التنفسية، أو القلبية وخلافه بعدد بلاغات بلغ 10367 بلاغاً، بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة في العام الماضي .

وبلغت بلاغات الحوادث 5334 بلاغاً، كان النصيب الأكبر لبلاغات الحوادث المرورية، وباقي البلاغات للحوادث الأخرى مثل الحوادث المنزلية والسقوط و الحوادث اليومية، وبلغ الفرق عن العام الماضي لنفس الفترة أقل بـ 443 بلاغاً .

فيما بلغت إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق 2225 بلاغاً .

و نقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة .

وبين السهلي أنه جاري حصر مواقع الحوادث المتكرره، والتنسيق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث، حيث تم حصر العديد من المواقع في الفترات السابقة، وتم عمل اللازم لها من قبل الجهات المختصة .