15 فرقة إسعافية و40 مشاركًا للنهائي

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أوضح عبدالله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، أن الهلال الأحمر، أنهى استعداداته لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الأهلي والهلال، بتجهيز خطة الاستجابة، وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والتي تشمل 40 مشاركا،

ما بين طبيب ومسعف، وبلغ عدد الفرق الإسعافية 15 فرقة إسعافية، بالإضافة لفرق الاستجابة المتقدمة، وكذلك مشاركة قسم التطوع بعدد من المتطوعين، وتأتي الآلية بتشغيل 5 نقاط تجمع، تحتوي كل نقطة على فرقة إسعافيه متكاملة. وكذلك تمركز عدد 4 فرق إسعافية على مداخل مدينة الملك عبدالله،

قبل بداية المباراة، وتمركز 6 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب، وأيضا رفع درجة الاستعداد، والجاهزية بعد نهاية المبارة بمركز إسعاف أبحر، وطيبة، وذهبان، والنعيم، والمطار، وشمال جدة، والرحاب.