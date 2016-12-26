15 مدرباً للملاكمة ينهون الدورة التمهيدية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

اختتمت الدورة التمهيدية لمدربي الملاكمة، التي استمرت على مدى أسبوعين بمعهد إعداد القادة بالرياض .

وأجريت الاختبارات على 15 مدرباً شاركوا في الدورة، التي اشتملت على محاضرات نظرية وعملية عن أساسيات الملاكمة والتحضير المسبق للتدريب،

وتغذية الرياضيين والتكنيك والتكتيك، ومواصفات المدرب القائد، وطريقة الضربات، والضربات الصاعدة والدفاع من الضربات والعلاقة بين التدريب والتحكيم.

كما اشتملت الدورة على محاضرات عن ربط الضربات المستقيمة، وكيفية اكتساب النقاط وتدريبات تعويض الطاقة والتحضير المحدد الخاص للمباريات، وكيفية معرفة الجهد المبذول أثناء التدريب، ومفتاح بداية الهجوم والانتهاء منه.