15.7 مليار حركة نقاط البيع خلال شهر

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الرياض – البلاد

ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر يناير الماضي بنسبة 7 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 15.7 مليار ريال مقارنة بـ 14.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 54 مليون عملية، وعبر حوالي 283 ألف جهاز، عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق والصيدليات وغيرها.

فيما سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يناير الماضي تراجعا بنحو 2% لتصل إلى نحو 61.2 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 166 مليون عملية.