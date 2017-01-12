150مليونًا يستخدمون إنستاجرام يوميًا

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جدة ــ البلاد

أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك، “إنستاجرام”، عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر.

وتسمح ميزة القصص للمستخدمين بجمع الصور والفيديوهات، ومشاركة تلك التجميعة مع أصدقائهم الذين يتابونهم ضمن الخدمة، وتشير هذه الأرقام إلى أن قصة واحدة من أصل خمسة قصص تحصل على رسالة مباشرة من المشاهدين.

ويزيد هذا الأمر من حالة التفاعل المشترك بين الأشخاص والشركات ضمن الخدمة؛ حيث إن ثلث القصص الأكثر مشاهدة تأتي من المؤسسات، الأمر الذي دفع إنستاجرام إلى طرح أداتين جديدتين للمساعدة في بناء هذا المجال.