150 ريالا غرامة إلقاء النفايات من المركبات

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جدة ــ البلاد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فرض غرامة مالية قدرها “150” ريالا على إلقاء النفايات من المركبات في الشوارع والأماكن العامة.

وقال المتحدث باسم المرور العقد طارق الربيعان، عبر حساب المرور الرسمي على “توتير” ردا على سؤال مغرد، أن إلقاء النفايات، يعد مخالفة من الفئة الرابعة حسب نظام المديرية العامة للمرور.

وأكد الربيعان، أن غرامة رمي الأجسام خارج المركبات أثناء سيرها في غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال كحد أدنى، و150 ريالًا كحد أعلى، مؤكدًا أنها من المخالفات المرورية المطبق عليها غرامة المرور