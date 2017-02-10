150 متدربا في دورة البحوث التمريضية بصحة الشرقية

شارك عبر واتساب

الدمام – حمود الزهراني

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك دورة البحوث التمريضية التي تنظمها إدارة التمريض بصحة الشرقية وتستمر يومين في فندق النوفتيل بمشاركة 150 من طلاب التمريض والكوادر التمريضية .

وأكدت صحة الشرقية أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد الممرضين والممرضات والعاملين في المجال الصحي بالمعلومات والمعرفة الضرورية بطرق وخطوات تصميم البحث العلمي من حيث جمع البيانات وتحليلها وكتابة النتائج والتوصيات بطريقة علمية صحيحة والقدرة على تقييم الدراسات الصحية والتمريضية مما يعزز الرعاية التمريضية المبنية على الأدلة والبراهين وتحسين الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى ،

كما يهدف البرنامج إلى إلمام المتدربين واستيعابهم مصطلحات البحث العلمي ، وتصميم ومراجعة الدراسة التمريضية الموجودة ، وصياغة السؤال البحثي ، إضافة على كتابة المقترح البحثي التمريضي ، إضافة إلى مراعاة الجانب الأخلاقي أثناء القيام بالبحث ، وتطبيق نتائج البحث في المنشآت الصحي.