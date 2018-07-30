150 مليون ريال حجم تمويل الشركات التقنية الناشئة

كشف برنامج «بادر» لحاضنات ومسرِّعات التقنية؛ أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنَّ الشركات التقنية الناشئة المحتضَنة نجحت في جَمْع تمويلات بقيمة 11.660 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من هذا العام، وذلك عبر ثماني جولات وصفقات استثمارية قادتها شركات رأس المال الجريء، وشبكات المستثمرين الأفراد، وشركات القطاع الخاص، وذلك بزيادةٍ بلغت 7.66 % ؛ مُقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

وأظهرَ تقريرٌ إحصائيٌّ حديث أصدَره برنامج «بادر»؛ أنَّ حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة

مِن قِبَل المستثمرين الأفراد في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7.450 مليون ريال؛

توزَّعت على أربع صفقات وجولات استثمارية،

وموَّلت شركات رأس المال الجريء صفقتين استثماريتين بما يقارب 1.400 مليون ريال،

بينما وصَل حجم تمويل شركات القطاع الخاص نحو 2.800 مليون ريال،

في حين لم يتجاوز حجم المِنَح والقروض حاجز الـ 10 آلاف ريال.

وتأتي أرقام الاستثمار هذه في وقتٍ ارتفع فيه عددُ الشركات التقنية الناشئة المحتضَنة لدى «بادر» بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 228 شركة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ 193 شركة في نهاية العام الماضي.

وكشَف التقرير عن ارتفاع حجم تمويل الشركات الناشئة منذ تأسيس برنامج بادر في عام 2008م،

وحتى نهاية شهر يونيو من هذا العام إلى نحو 150.951 مليون ريال؛

إذ بلغ حجم صفقات تمويل المستثمرين الأفراد نحو 60 مليون ريال، تعادل 40 في المائة من إجمالي حجم التمويل والاستثمار، فيما ساهمت شركات رأس المال الجريء بتمويل الشركات الناشئة بنحو 49.03 مليون ريال،

وبما يعادل 32 في المائة من إجمالي التمويل،

وبلغ حجم تمويل شركات القطاع الخاص نحو 32.842 مليون ريال،

ووصل إجمالي تمويل المؤسسات الحكومية الداعمة إلى 7.057 مليون ريال،

في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم المِنَح والقروض حاجز الـ1.06 مليون ريال.