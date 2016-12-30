1500 ريال لكل لاعب من الداخلية والمالية عقب الفوز على النادي الانجليزي

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جدة-عبدالعزيز عركوك

بعد تمكن الفريق الاتحادي من الفوز على فريق البارجة جون هور الإنجليزي بنتيجة 1/2 في عام 1356هـ، جذبت تلك المباراة اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل، والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية، حيث عبر عن فرحته بفوز الاتحاد، ومنح سموه كل لاعب ألف ريال، وطقمي ملابس رياضية.

أما الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية آنذاك فقد منح كل لاعب 500 ريال، وأهداهم الشيخ عبدالله بن زقر ساعة يد لكل من الهدافين، وفي مطلع السبعينات أقيمت مباراة مع البارجة شيفرن،

وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، فانهالت التبرعات من جديد على الفريق حيث قدم الأمير عبدالله الفيصل للاعب صالح زهران سيارة شيفر موديل 1950م ،

وذلك لقيامه بواجباته الدفاعية على خير وجه في تلك المباراة، فيما تكفل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز وزير الدفاع آنذاك بنفقات السفر بالطائرة ذهابا وايابا إلى مصر، وتكفل سمو الأمير عبدالله الفيصل بتكاليف إقامتهم هناك لمدة أسبوعين،

وكانت الرحلة بهدف التعرف على مستوى الكرة المصرية، حيث واجه الاتحاد مع فرق شل الرياضي في القاهرة، وأسفر اللقاء عن التعادل بهدفين لكل منهما، كما اقيمت مباراة أخرى مع شباب الأهلي المصري وانتهت أيضا بالتعادل.