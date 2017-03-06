1500 متطوع يجملون منتزه الأحساء الوطني

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الدمام- حمود الزهراني

نفذ أكثر من 1500 متطوع ومتطوعة يوم امس الاول الجمعة الفائت حملة لتنظيف وتجميل منتزه الأحساء الوطني تحت شعار ( واحتنا جميلة ) برعاية المديرية العامة للزراعة بالأحساء.

وكانت انطلاقة تسمو بالنجاح الذي حققته ، وهذا النجاح يعود لحركة التنظيم الذي قامت به الجهة المنظمة مديرية الزراعة برعاية مدير المديرية المهندس خالد الحسبني ، فبفضل من الله ثم قيادته الحكيمة مساندا بتوجيهاته فريق واحتنا جميلة .

شهد حفل الافتتاح عدد من رجالات الحكومة ومنهم مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء الدكتور يوسف الفهيد ومدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الاحساء الاستاذ احمد الجغيمان ، ومدير عام إدارة هيئة السياحة والآثار الاستاذ خالد الفريدة ، ومدير فرع الزراعة بالهفوف المهندس إبراهيم الخليل ، وممثلين من إدارة الري والصرف بالاحساء.

جدير بالذكر بأن منتزه الأحساء الوطن أسس تحت مسمى ( مشروع حجز الرمال ) في 1382هـ لصد الكثبان الرملية من الزحف على القرى والبلدات الشرقية المحاذية للصحراء.

وتم تغيير المسمى إلى ( منتزه الأحساء الوطني ) قبل 35 عام ليصبح أحد معالم الأحساء السياحية.