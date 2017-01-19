155 قرضًا صناعيا بتمويل يتجاوز7.9 مليار ريال

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الرياض – البلاد

قدم صندوق التنمية الصناعي السعودي 79 قرضًا صناعيًا ، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في النهضة الصناعية، حيث بلغ عدد القروض الصناعية المعتمدة (155) قرضًا بنهاية العام المالي 1437/ 1438هـ، بإجمالي تمويل بلغ 7943.2 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات لهذه المشاريع تقدر بنحو (17,082.9) مليون ريال.

وأرجع مدير عام الصندوق الصناعي عبدالكريم النافع، في تصريح له، استمرار تمويل المشاريع الصناعية، إلى الدعم الكبير الذي يجده الصندوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، التي جعلت التنمية الصناعية في صدارة اهتماماتها؛ لتلبية متطلبات برنامج التحول واستراتيجية الرؤية، مشيرا إلى أن الصندوق يولي تطوير وتحديث القطاعات الصناعية أولوية خاصة في استراتيجيته، عبر برامج الدعم المالي والاستشاري للمشاريع الصناعية والبنى التحتية ومشاريع المساندة للقطاع الصناعي، لمؤازرة جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتنويع الصادرات، وتوفير فرص العمل لشباب الوطن، عبر آلاف المصانع المنتشرة في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن نتائج أداء الصندوق عكست الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشاريع الصغيرة.