1,6 تريليون القيمة السوقية للأسهم السعودية
جدة ــ البلاد
بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية المصدرة في نهاية شهر أبريل2017م، 1,64 تريليون ريال أي ما يعادل(438.66 مليار دولار)، مسجلة إرتفاعا بلغت نســــبته 0.42% مقارنة بالشهر السابق.
وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنهاية شهر أبريل2017م عند مستوى 7,013.47 نقطة، مرتفعا 11.84 نقطة 0.17% مقارنة بإغلاق الشهر السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أبريل2017م، 65.31 مليار ريال أي ما يعادل ( 17.42 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 9.93% عن الشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أبريل2017م، 3.49 مليار ســــهم مقابل 3.62 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 3.74%.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أبريل2017م، فقد بلغ 1.77 مليون صفقة مقابـــل 2.05 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر مارس 2017م، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 13.57%.
التصنيف: الأولى
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