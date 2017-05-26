16 فريق يتنافسون على بطولة الأمير عبدالله بن سعد

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جدة – البلاد

تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، الرمضانية لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقًا، من نخبة فرق أحياء منطقة مكة المكرمة، ومدينة جدة، وذلك على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز –يرحمه الله- الواقع بحي الروضة بجدة، حيث تستمر البطولة حتى 18 من شهر رمضان المبارك.

وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد المقبل بين فريقي اليوفي، ومدريد، في تمام الساعة (10.30م)، ضمن المجموعة الأولى، في حين سيلتقي في المباراة الثانية فريقي المحترفين، والجفالي الساعة (11.45م) ضمن المجموعة الثانية. وقال رئيس اللجنة الفنية للبطولة: البطولة تحظى برعاية، واهتمام، ودعم الأمير عبدالله بن سعد، بصفته رئيساً للجنة العليا المنظمة للبطولة، حيث سيُشارك في البطولة 16 فريقاً، تم توزيعها إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى، تضم فرق “الأوربي، اليوفي، كويك برغر، مدريد”، والمجموعة الثانية “المحترفين، الجفالي، نجوم زمان، باصره”، والمجموعة الثالثة “الجالية السودانية، الملكي، الرمز الأسود، تربل إم”، والمجموعة الرابعة ضمت فرق “العوامة، السعد، بنك الجزيرة، ألتمت باور”.

وكشف المنسق العام للبطولة عبدالرزاق البلوشي، عن جوائز البطولة؛ حيث قال: سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول، على كأس البطولة، والميداليات الذهبية التذكارية، ومبلغ 10 آلاف ريال، والفريق الوصيف على كأس المركز الثاني، والميداليات الفضية، ومبلغ 5 آلاف ريال، فيما سيتم تكريم الفريق المثالي بجائزة عينية، وكذلك تكريم أفضل لاعب في البطولة، وأحسن حارس، وهداف البطولة بجوائز عينية، ومبلغ ألف ريال لكل منهم، وستقوم اللجنة المنظمة بتنظيم، وإقامة فعاليات اجتماعية على هامش البطولة، منها إفطار صائم. .