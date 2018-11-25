160 شابا وفتاة يتقدمون لمبادرة (الشاب الريادي)

جدة – مهند قحطان

بهدف إحداث تنمية مستدامة عبر مبادرات نوعية متوافقة لرؤية المملكة 2030 انطلقت بجدة مبادرة “الشاب الريادي” التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة بالشراكة مع عيادات الأعمال لتأهيل وإعداد الشباب والفتيات في مجال العمل الحر.

وحظي اللقاء الافتتاحي والاستشاري بحضور المتقدمين للمبادرة ويبلغ عددهم 160 شابا وفتاة 52 في المائة منهم لديهم فكرة جاهزة للانطلاق، و30 في المائة لديهم مشاريع ناشئة، و18 في المائة لديهم مشاريع متعثرة، حيث التقى المتقدمون بالمستشارين المشاركين في المبادرة وبلغ عددهم 30 مستشارا ومرشدا قدموا خلاصة تجاربهم وخبراتهم للشباب والفتيات.

وخلال حفل الافتتاح أكد رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشمال جدة الأستاذ أحمد بن عبدالله المنهبي أن المبادرة تهدف لتمكين أصحاب المشروعات الناشئة باعتبارهم مصدرًا حقيقيًا لدعم الاقتصاد حيث تسهم مشروعات رواد الأعمال في العديد من الدول بما يتجاوز 50% من إجمالي الاقتصاد القومي كما تهدف لدعم تأسيس المشاريع الناشئة والصغيرة وتطوير وتوجيه المتعثرة وتنمية وتوجيه الأفكار التجارية القابلة للانطلاق.

وأعرب رئيس عيادات الأعمال الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي عن سعادته بهذه المبادرة التي تنطلق من أهمية ريادة الأعمال والتي أكدت عليها رؤية المملكة 2030، باعتبارها القوة الاقتصادية المقبلة، مبيناً بأن الرؤية دعت لاستغلال طاقات الشباب ودعم مشروعاتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن 59 في المائة من المتقدمين للمبادرة من فئة الشباب، و41 في المائة من فئة الفتيات حيث تستهدف مجانية أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة والمتعثرة كذلك، وستعمل على تأهيل وإعداد 30 شابا وفتاة في مجال العمل الحر، انطلاقا من أهمية ريادة الأعمال كرافد اقتصادي وتنموي هام.