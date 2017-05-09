1646 سيدة استفادت من حملة “طمنينا .. عنك ” في وحدة الخدمات المساندة بالرياض

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اختتمت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع البرنامج الوطني بوزارة الصحة.

فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي “طمنينا .. عنك، التي انطلقت قبل ستة أشهر وقدم خلالها العديد من الاستشارات والفحص السريري للمراجعات .

وأوضحت مديرة الوحدة نوف الخريجي أن الحملة، التي أشرف عليها فريق متكامل من الكادر النسائي المختص:

قد استفاد منها أكثر من 1646 سيدة جرى فحصهن داخل العيادة المتنقلة واكتشاف 8 حالات مصابة بسرطان الثدي في مراحله المبكرة تم تحويلهن للعلاج بمدينة الملك فهد الطبية.

مشيرةً إلى أن فعاليات الحملة احتوت بالإضافة إلى الفحص السريري على كتيبات تعريفية ومنشورات إرشادية عن أعراض المرض وسبل الوقاية منه وعوامل الخطورة في مراحل تطوره.

كما احتوت على ركن يشرح للمراجعات كيفية إجراء الفحص الذاتي والدوري للثدي وسجل خاص بالإحصائيات وبعض الجوائز والمكافآت التشجيعية.

التي تهدف في مجملها إلى تثقيف المراجعات وتوعيتهن بسرطان الثدي وبأهمية الكشف المبكر عنه ودور ذلك في علاجه والحد من خطورته وانتشارة.

مؤكدةً أن هذه الحملة تأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي يحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض على اقامتها للإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي لمختلف شرائح المجتمع بمافيها السيدات .