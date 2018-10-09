1662 نزيلة بمستشفيات جدة ينتظمن في حلقات التحفيظ

جدة – إبراهيم المدني

تنتظم نحو 1662 نزيلة في حلقات جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المقامة في مستشفيات الملك عبدالعزيز، الملك فهد، الجامعي ومستشفى الأمل، وقد نالت المئات منهنّ شهادات في اختبارات فروع القرآن.

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن حلقات القرآن التابعة للجمعية تُخرج سنوياً 1000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعات والمرافق الحكومية والخاصة ، حتى أنها افتتحت مؤخراً حلقات في مطار الملك عبدالعزيز ليستفيد منها المنسوبين والزوار.

وبيّن المهندس حنفي أن الجمعية تتلقى العديد من الطلبات من عدد من الجهات المختلفة لفتح المزيد من الحلقات خصوصاً بعد مشاهدة المسؤولين للأثر الايجابي الذي تسببه هذه الحلقات على المنتظمين فيها من موظفين ونزلاء على حد سواء ، مدللاً بقصة أحد نزلاء مستشفى الأمل والذي حفظ القرآن وساعد طبيبه على حفظ كتاب الله خلال عام.