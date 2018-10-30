17 فرصة استثمارية في محافظة تيماء

طرحت بلدية محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك 17 فرصة استثمارية للمزايدة العامة، تضمنت عدداً من الأنشطة المتنوعة , وذلك ضمن خطوات البلدية لإحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلامه بن هليل البلوي، أن هذه الفرص تقع داخل محافظة تيماء وفي المراكز التابعة للمحافظة، وتشمل شاشات للرسائل الإلكترونية ولوحات دعائية داخل المحافظة والقرى التابعة لها، وسوق تجاري بحي الصفاء وسوق آخر بحي الربوة وموقع ترفيهي وألعاب على طريق تيماء ـ تبوك، و 3 مجمعات تجارية على طريق تبوك ومجمع تجاري قائم بحي الشفاء وبوفية وكفتيريا على طريق تيماء ـ المدينة المنورة, إضافةً لمعلب رياضي قائم بحي الصفاء وصالات عرض سيارات على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة تيماء.

وأشار إلى أن تقديم العطاءات سيكون بمقر بلدية محافظة تيماء ويستمر حتى يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول القادم لهذا العام 1440هـ، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم الذي يليه مباشرة.