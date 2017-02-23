17 مليار ريال أرباح (سابك) في عام

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الرياض ــ البلاد

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” النتائج المالية السنوية النهائية للعام المالي 2016 بتحقيق 17.84 مليار ريال صافي أرباح بانخفاض قدره 4.95 % عن العام 2015. وبلغ إجمالي الربح 40.91 مليار ريال للعام 2016 بانخفاض قدره 4.93 % عن العام 2015. وبلغت ربحية السهم 5.95 ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات و زيادة مخصص الزكاة والزيادة في تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 686 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 330 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية.