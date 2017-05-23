174 شكوى على مكاتب وشــــركات الاستقــدام

شارك عبر واتساب

جدة ــ واس

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النظر في 174 شكوى على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف المناطق منذ يناير 2017م حتى أبريل الماضي، داعية من لديهم شكاوى أو ملاحظات، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية.

ويتاح للمتضرر من مكاتب وشركات الاستقدام، أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك حرصًا على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع “مساند”

وكانت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة، قد نفذت نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من يناير حتى نهاية إبريل الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء”.

وأكد استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

يشار إلى أن موقع “مساند”، يعد أحد مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب (مكتب وشركة استقدم )، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.