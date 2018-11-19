175 ألف مستفيد سوري من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة

استفاد أكثر 175 الف فرد سوري من الدعم المباشر وغير المباشر لمشروعي دعم المحروقات واسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الأول من شهر نوفمبر .

ففي مجال توزيع وقود الديزل على مضخات الري استفاد 164,764 فرداً من الأسر السورية

في مناطق “كفر الورد” و “العيون” و “تل مالد” و ” الحميدية” و “مزرعة الخالدية” و “حور النهر”

و “اسنبل” و “مارع” كما شمل التوزيع ناحية “أخترين الغوز” و”أرشاف” وتم توزيع 41,010 لترات

من محروقات الديزل على مضخات الري في 196 أرض زراعية بمساحة 4,101 دونم للمستفيدين المباشر ين و غير المباشرين .

فيما شمل توزيع أسطوانات الغاز في الفترة ذاتها مناطق “أخترين الباب” و”قباسين بزاعة” استفاد منها 10,622 فرداً

وقد تم توزيع 2,027 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على 2,027 عائلة محتاجة بينما يتم الآن التوزيع لوقود التدفئة.

ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع تمكين الأسر السورية من العمل

واستصلاح الأراضى الزراعية وامداد المزارعين بالديزل لتشغيل الآلات الزراعيه لزرع أراضيهم

وكذلك توفير اسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس