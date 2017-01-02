1794 وصفة طبية للاجئين السوريين في الزعتري

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عمّان – واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية 1794 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال أسبوعها الـ 208 .

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن صيدلية العيادات عملت على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات بكل المستلزمات العلاجية و الدوائية على اختلاف حاجتهم،

وفقًا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية، مضيفًا أن الوصفات الطبية التي تم صرفها من خلال الصيدلية تنوعت ما بين الوصفات اليومية و الوصفات الدورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

وأفاد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره أن الحملة السعودية تسعى إلى تقديم أفضل أنواع الخدمة الطبية للأشقاء اللاجئين السوريين، من خلال تقديم الخدمات الطبية اللازمة والضرورية لهم عبر عياداتها التخصصية والتي تحتوي على أعلى الكفاءات العلمية و أحدث المعدات و الأجهزة الطبية،

مؤكدًا الرعاية المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع المتضررين في جميع أنحاء العالم.