18 ألف ضابط وفرد تدعمهم 3000 آلية لمواجهة طوارئ الحج

جدة -حماد العبدلي

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, اكتمال الترتيبات كافة لتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال موسم الحج لهذا العام 1439هـ، وتوفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأشار معالي الفريق العمرو, أن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة، بدأت بالفعل مباشرة مهامها بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وسرعة التدخل لمواجهة جميع المخاطر الافتراضية التي قد تحدث خلال أداء الحجيج لمناسكهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني.

وأوضح معاليه, أن المديرية العامة للدفاع المدني تشارك في أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال 18 ألف ضابط وفرد تدعمهم 3000 آلية ومعدة تنتشر في جميع المواقع وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع المخاطر كافة التي قد تهدد سلامة الحجاج.

ونوه معاليه بحرص القيادة الرشيدة على توفير الإمكانات لقوات الدفاع المدني المشاركة في أعمال الحج ، على أداء مهامها في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.