180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في 90 يومًا

شارك عبر واتساب

الرياض ــ البلاد

كشفت جمعية “خيرات” لحفظ النعمة، عن هدر أكثر من “180” ألف وجبة في “1804” مناسبات بمدينة الرياض، خلال الـ90 يوما الماضية .

وأرجع المشرف على العمل الميداني في الجمعية محمد الأنصاري، هدر الطعام إلى العادات والتقاليد الداعية للبذخ والإسراف؛ إذ بلغ فائض الوجبات في شهر محرم “52675” ألف وجبة، وفي صفر “65973” وجبة، وفي ربيع الأول “62123” وجبة.

وبحسب آخر إحصائية للجمعية، فإنها تحفظ شهريا ما يقارب “5267” وجبة، وسنوياً “532.100” وجبة، دون احتساب فترة المواسم، وتوزعها على الأسر المحتاجة، وعلى الثلاجات التابعة لجمعية خيرات.