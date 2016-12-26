1833 منشأة مخالفة لتوطين الاتصالات

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الرياض- البلاد

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 % على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تم إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تم إغلاق 1146 منشأة، وإنذار 162 منشأة أخرى.

وشدد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش، وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح على أن الوزارة بالتعاون مع وزارات، الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات لـن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأكد الفالح استمرار الحملات التفتيشية؛ لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي، بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.