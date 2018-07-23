185 ألف حاج قدموا إلى المملكة جواً

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد الحجاج القادمين جواً عبر مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ انطلاق موسم الحج هذا العام مطلع ذي القعدة الجاري حتى يوم أمس الأول السبت 8 ذي القعدة، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين جواً نحو (185.193) حاجا، وصلوا إلى المملكة على متن (934) رحلة طيران.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ارتفاعاً في نسبة عدد الحجاج القادمين

حيث بلغ عدد الحجاج القادمين إلى مطار المؤسس نحو (54.619) حاجا، وصلوا عبر (278) رحلة، بنسبة زيادة تقدر بـ (28%) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 1438هـ.

بينما بلغ عدد الحجاج القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة نحو (130.574) حاجا، قدموا إلى المدينة المنورة عبر (656) رحلة طيران، وسجل المطار نسبة نمو في أعداد الحجاج القادمين تقدر بـ (28%) قاسياً بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، (3800) راكب في الساعة بمرحلة القدوم، و(3500) راكب في الساعة بمرحلة المغادرة.