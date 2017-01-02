189 حالة تهرب جمركي بقيمة 4.3 مليار ريال

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الرياض ــ البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك عيسى العيسى أن قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة مستوردين بنهاية الربع الرابع من عام 2016م بلغت نحو 4.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 354 %،

ما يعادل 3.35 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي البالغة 948 مليون ريال، برسوم وصلت إلى 191 مليون ريال.

وأوضح أن نسبة أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية ارتفعت بنهاية الربع الرابع من العام الميلادي الماضي إلى 62 في المائة بما يعادل 72 قضية تهرب، فيما شهدت التسعة أشهر الأولى من نفس العام 117 قضية.