19 دولة تشارك في المعرض السعودي للأمن الوطني

الرياض – واس

ينطلق في مدينة الرياض من 26 إلى 28 صفر 1440 هـ ، الموافق 4 حتى 6 نوفمبر 2018, المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر (SNSR EXPO)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأكد مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة- رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اللواء عبدالرحمن الحسيني, الانتهاء من الاستعدادات كافة لاستضافة المعرض (SNSR EXPO ) الذي يقام بالشراكة مع وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع شركة ريد سنيدي للمعارض وشركة ريد للمعارض الشرق الأوسط .

وأضاف اللواء: أن عدد الشركات أكثر من 100 شركة، من 19 دولة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي إدراكاً من المسؤولين بأهمية الحاجة الملحة لمناقشة المشهد المستقبلي الدولي للقطاعات الأمنية، تماشياً مع مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي انتجتها رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار في المشروعات المستقبلية، وتقديم حلول أمنية ووقائية مبتكرة بهدف تعزيز القطاع الأمني والوقائي.

وبين اللواء الحسيني اننا نعمل معا لنصنع مستقبل الأمن الوطني والوقاية من المخاطر، وعده منصة نوعية لتسهيل التواصل التجاري بين المصنعين المحليين والدوليين والجهات الحكومية في مجال الابتكارات الحديثة، فضلاً عن تبادل الخبرات، وفتح المجال لمناقشة سبل التعاون والتعرف على أحدث الممارسات لإقامة الشراكة والتعاون المتبادل .

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، قال اللواء عبدالرحمن بن سعد الحسيني إن المعرض السعودي الأول للأمن الوطني والوقاية من المخاطر يعرض لأول مرة في المملكة في نسخته الأولى، ويشمل: جميع الجهات المختصة والمعنية بالمدن الذكية، والأمن في هذا المدن والوقاية من المخاطر – لا قدر الله – .

وأضاف اللواء: أن أبرز الدول المشاركة في هذا المعرض هي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها قطاع كامل مستقل للصناعات الموجودة فيه، وكذلك أمريكا، وبريطانيا وفرنسا، وغيرها من الدول.

وسيعرض “المعرض السعودي الدولي للأمن الوطني والوقاية من المخاطر”، وهو الحدث الأول من نوعه في المملكة، برنامجاً مدته يومان، حيث يتضمن العديد من ورش العمل التي سيتم تقديمها من قبل خبراء في قطاع الأمن، وستتناول هذه الورش المشهد المستقبلي للعديد من القضايا الرئيسة، هي دور الابتكار في الأمن الوطني، وقد تم تخصيص العديد من ورش العمل والندوات والعروض الحية التفاعلية التي تحاكي الابتكار، وإثرائه عبر البحث عن أحدث الابتكارات،

أفضل الممارسات ومهارات التنمية، كما سيقدم المعرض جوائز الابتكار ل 10 شركات عارضة مؤهلة للفوز من 7 دول، وقد تم تقسيم ا الجوائز وفق 5 فئات وهي (الواقع الافتراضي والمعزز – الكشف عن الطائرات بدون طيار -الأنظمة الغير مأهولة والروبوتات – إدارة الجريمة الرقمية والأدلة الجنائية الرقمية – النظم المتصلة والمعدات الأمنية الذكية) وجائزة “فخر الأمة” التي ستمنح لأفضل شركة سعودية من حيث الابتكار.

يذكر أن المعرض سوف يستضيف فعالية “مركز مراقبة المدينة الآمنة” والذي يمثل منصة مبتكرة تدعمها شركة “سيف سيتي جروب”، لعرض أحدث التقنيات الأمنية حيث يقدم هذا المشروع محاكاة هي الأولى من نوعها في المملكة لعلميات الاستجابة للكوارث، حيث يعرض معدات مصممة خصيصاً لهذه الغاية إضافة إلى حلول غرفة المراقبة والتحكم.

وسيشهد المعرض مجموعة من اجتماعات الطاولة المستديرة تضم عدة قطاعات استراتيجية، بما في ذلك الأجهزة الحكومية المختصة، والشركات الرائدة في المجال الأمني لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية، ومناقشة أوجه التعاون، وعقد شراكات استراتيجية.