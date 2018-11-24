19 مصابا بينهم 4 شرطيين خلال احتجاجات باريس

أصيب 19 شخصا، بينهم أفراد من الشرطة الفرنسية أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.

وفي جانب من الاشتباكت بين قوات الأمن والمحتجين، استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق محتجين في باريس غاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون، في ثاني مطلع أسبوع يشهد احتجاجات “السترات الصفراء” في أنحاء فرنسا.

وبحلول منتصف النهار، تجمع نحو 5 آلاف محتج في شارع الشانزليزيه، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة التي تم إرسالها لمنعهم من الوصول إلى قصر الإليزيه القريب.