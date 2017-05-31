1935 أسرة تستفيد من تفطير الصائم بجمعية بر العارضة

العارضة -واس

صرفت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان 1,451,250 ريالاً، لصالح مشروع التفطير لهذا العام 1438،استفاد منه 1935 أسرة مسجلة بالجمعية .

وأفاد مدير الجمعية طالع الجابري,أن الجمعية تقوم بهذا المشروع سنوياً , ويشمل الأسر المسجلة في الجمعية دون استثناء , بحيث يتم طباعة بطاقة ممغنطة تحوي قيمة سلة التفطير واسم رب الأسرة المستفيدة ،ليتم صرفها عبر المحلات التجارية المعتمدة.

وبين أن المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات تقدمها الجمعية لمستفيديها خلال شهر رمضان المبارك ومنها الزكاة وكسوة العيد للأيتام.

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