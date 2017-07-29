1935 مليار ريال موجودات مؤسسة النقد

جدة – البلاد

بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال شهر يونيو الماضي حوالي 1935.8 مليار ريال، بانخفاض قدره مليارا ريال، وذلك مقارنة بشهر مايو 2017،وبذلك تسجل الموجودات تراجعاً بقيمة 141.1 مليار ريال منذ بداية العام الحالي.

وسجلت بذلك موجودات مؤسسة النقد أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات أي منذ أغسطس 2011 حيث بلغت آنذاك 1926 مليار ريال.

وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد ، تراجعت موجودات “ساما” لشهر يونيو 2017 بـ 229.9 مليار ريال، مقارنة بنفس الشهر من 2016 م. وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج – التي تمثل نحو 65 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1264.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 8 %.

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