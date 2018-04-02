الأخيرة

2.3 مليون صيني يخسرون وظائفهم

كتبه albilad_adminaccess_time16 / رجب / 1439 هـ       2 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين ــ وكالات

توقع خبراء أن يخسر 2.3 مليون موظف في قطاع التمويل الصيني وظائفهم بحلول عام 2027، بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينة ، نقلا عن دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، أن 23% من مجموع الوظائف البالغ عددها 9.93 مليون وظيفة في قطاعات المصارف، والتأمين والأوراق المالية في البلد ستتأثر، حيث أخذت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تكتسح مختلف مجالات التعاملات المالية أمثال عمليات المقاصة والتسويات والمدفوعات وتنفيذ العقود، مستغنية بذلك بشكل كبير عن العنصر البشري.

وقال ديفيد هي، أحد شركاء مجموعة بوسطن الاستشارية في بيان: “سيتم استبدال العديد من الوظائف البشرية بشكل تدريجي، لا سيما تلك التي تنطوي على عمليات ميكانيكية متكررة، بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي سيتم إلغاء العديد من الوظائف في هذا القطاع”.

albilad_admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *