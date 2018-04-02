2.3 مليون صيني يخسرون وظائفهم

بكين ــ وكالات

توقع خبراء أن يخسر 2.3 مليون موظف في قطاع التمويل الصيني وظائفهم بحلول عام 2027، بعد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينة ، نقلا عن دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، أن 23% من مجموع الوظائف البالغ عددها 9.93 مليون وظيفة في قطاعات المصارف، والتأمين والأوراق المالية في البلد ستتأثر، حيث أخذت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تكتسح مختلف مجالات التعاملات المالية أمثال عمليات المقاصة والتسويات والمدفوعات وتنفيذ العقود، مستغنية بذلك بشكل كبير عن العنصر البشري.

وقال ديفيد هي، أحد شركاء مجموعة بوسطن الاستشارية في بيان: “سيتم استبدال العديد من الوظائف البشرية بشكل تدريجي، لا سيما تلك التي تنطوي على عمليات ميكانيكية متكررة، بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي سيتم إلغاء العديد من الوظائف في هذا القطاع”.