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جدة ــ البلاد

افلح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ضبط نحو 2.4 مليون جهاز ومنتج غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية ، بفضل الجهود التي بزلها منذ بداية انطلاق الحملات الرقابية منذ عام 1434 هـ (2013م)،

وتأكيداً لجهود البرنامج في تطبيق المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة تم اغلاق 53 مصنعا منها 46 مصنعا متخصصا في العزل الحراري، و 6 في الأجهزة المنزلية، ومصنع إنارة واحد، كما تم إصدار نحو 2526 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود .

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية بإشراف “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” الذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب إمكانات وواقع السوق المحلية،

ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية، وكذلك مواصفات العزل الحراري والإطارات والسيارات، ووضع معايير لكفاءة استهلاك الطاقة لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة.