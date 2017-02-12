2.67 مليون طلب تسجيل مكتمل في حساب المواطن

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جدة ــ البلاد

كشفت الإحصائيات الأخيرة للمسجلين في برنامج حساب المواطن عن ارتفاع عدد الطالبات إلى 2.67 مليون شخص، و بلغ عدد الأسر السعودية التي سجلت في البرنامج 1.35 مليون أسرة.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان في (حساب المواطن) قد اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل، في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.