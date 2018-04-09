20 أسرة منتجة تستفيد من دورة التسويق الإلكتروني بجمعية ” أعمال “

اختتمت، مساء أمس دورة ” التسويق الإلكتروني ، التي نظمتها جمعية تنمية وتمويل الأسر المنتجة بمنطقة الرياض (أعمال)، برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية، ومشاركة 20 أسرة من رواد الأعمال اشتملت على مستفيدات الجمعية، والضمان الاجتماعي ومستفيدات الجمعيات الخيرية، والأرامل، والمطلقات، والمعلقات، والأيتام وذوي الظروف الخاصة، وأسر السجناء والمفرج عنهم ، واستمرت الدورة لمدة 4 أيام بواقع 4 ساعات تدريب يومياً.

وهدفت الدورة إلى تطوير قدرات المتدربات وتنمية مهاراتهن، والإلمام بأساليب التسويق الحديثة

والوصول إلى الاحترافية في العمل التسويقي ، إضافة إلى الشعور بالمسؤولية، والقدرة عل الإقناع

وكذلك حل المشكلات واتخاذ القرارات والقدرة على التفاوض ، وتنمية القدرة على التفكير المنظم

والتنبؤ بأحوال السوق وفق المعطيات الحالية.

واشتملت محاور الدورة على مفاهيم التسويق والابتكار، والتوجهات التسويقية

والابتكار التسويقي، وأنواع الابتكار والعوامل المؤثرة فيه، والرقابة على الاداء التسويقي .

ويأتي تنظيم هذه الدورة استمرار لدور جمعية أعمال الريادي في تنمية وتمويل الأسر المنتجة، وحرصا منها على إعداد المستفيدين وتأهيليهم ، وإكسابهم المهارات اللازمة ، ورفع كفاءتهم الإنتاجية، وتطوير قدراتهم، بما يحقق لهم التنمية المستدامة، وتحسين المستوى المعيشي وصولا للاكتفاء الذاتي، وتسهم الجمعية في دعم مشاريع الأسر من خلال إتاحة الفرصة لهالعرض منتجاتها في كثير من المواقع الحيوية ومنافذ البيع .

يذكر أن برامج جمعية أعمال جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الأسر المنتجة

وتعزيز فرصها التسويقية، وتسهيل حصولها على التمويل، واستثمار طاقاتها لبناء مستقبلها. والإسهام في التنمية الاجتماعية.