20 ألف حالة وفاة بالمملكة بسبب السمنة

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جدة ــ البلاد

أعلنت المبادرة الوطنية لمكافحة مرض السمنة بوزارة الصحة ، عن وفاة ما يربو على “20” ألف شخص في المملكة؛ بسبب مرض السمنة خلال السنوات القليلة الماضية ، فضلاً عن إصابة 3 ملايين ونصف المليون طفل بالمرض، أي ما يعادل 36% من عدد السكان.

وشدد المشرف على المبادرة الوطنية لمكافحة مرض السمنة، فيصل العزام، خلال لقاء على قناة روتانا خليجية، على خطورة مرض السمنة في المملكة،

وقال: إن الأمر يستدعي تدخل الجهات كافة لمكافحته، كاشفاً فى الوقت ذاته عن تعاقد المبادرة مع عدد من المستشفيات بالمملكة، بهدف اطلاق حملة تستهدف 200 مصاب، سيتم التركيز معهم على الغذاء والرياضة.

وأضاف: سيتم تقديم العلاج والخدمات كافة للقضاء على المرض مجانا، حتى إذا استدعى الأمر للتدخل الجراحي للمصابين، فسوف يتم عمله مجانا.